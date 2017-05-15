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Круглый стол: проект ограничения курения
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14 Мая 2017 21:27

Круглый стол: проект ограничения курения

Проект антитабачного декрета на неделе вынесли на общественное обсуждение. Новый документ сокращает количество мест для курения. Под полным запретом остановки, детские площадки и пляжи. Медики бьют тревогу: в Беларуси ежедневно курит треть населения. Статистику пополняет молодежь. Стремительно увеличивается и число тех, кто парит. Электронные сигареты часты сегодня и в руках подростков. Сторонники называют их альтернативой табака. Но так ли они безопасны? Разработчики нового документа предлагают продавать парогенераторы только с 18 лет. А ароматизированный пар приравнять к табачному дыму для продавцов и покупателей. Значит - запретить рекламу и открытую выкладку в магазинах.

О законодательных новациях мы поговорим прямо сейчас. Гости "Главного эфира" - заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова и начальник главного управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская (видео).

Общественное обсуждение антитабачного декрета продолжается. Свои мнения можно оставлять на интернет-портале parvo.by. 

  

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