Критическая ситуация назрела в одном из конных клубов

28 Декабря 2016 21:25

"Санитарный" конфликт собственника и арендатора привел к тому, что объединение теперь вынуждено переселиться из здания конюшни. Без спонсорской помощи клубу сейчас не выжить. Причем, буквально. Но и собственник устал платить штрафы за арендатора. О сложившейся ситуации стало известно благодаря детям. Это они забили в колокола, когда стало ясно, что миром конфликт не разрешить. Но здесь стоит отметить, что и условия содержания животных там сводились к минимальным. Это, если сказать мягко. По итогу - выгуливать лошадей негде. Отключено электричество. Обрезан водопровод. В непростой ситуации разбиралась Виктория Потоня.

Официальной прописки у этого конного клуба нет, хотя любители лошадей здесь собираются ежедневно вот уже почти полтора года. Все это время на птичьих правах. Энтузиасты из Пинска - а это родители и дети - объединились и организовали кружок по интересам. Сюда приезжают школьники обучать лошадей и ухаживать за ними.

Здание пустующей фермы создатели клуба - дети и их родители - благоустраивали собственными силами. Построили денники, закупили инвентарь для верховой езды. Сегодня здесь находятся более 20 лошадей белорусской упряжной породы. По сути, клуб спас их от мясокомбината.

По словам директора общества с ограниченной ответственностью Елены Минайловой, они надеялись на спонсорскую помощь предприятия, где и арендуют на безвозмездной основе здание конюшни. Сначала арендодатель помогал, в том числе кормами. Но сегодня электричество в конюшне отключено, водопровод перекрыт: чтобы напоить лошадей, дети ходят с ведрами в соседний телятник. Договор о безвозмездной аренде до сих пор не подписан.

Елена Минайлова, директор любительского конного клуба: "Мы эту школу открывали чисто с поддержкой какого-то колхоза. Сами мы бы ее не открывали, нет смысла. У нас нет денег. Мы себя тоже неправильно повели, что сразу не заключили договор, когда въехали в это здание".

Помогать развитию конного спорта глава одного из крупнейших предприятий Полесья считает благим делом. Говорит, именно поэтому согласился помочь клубу, который только становился на ноги. Но содержать, как иждивенцев, не собирается. Да и платить штрафы из-за несоблюдения норм безопасности и санитарии также не намерен.

Валерий Кулешевич, директор ОАО "Оснежицкое": "Мы им дали помещение свободное на тот момент. Они пристроили какие-то там бараки для лошадей. Пожарники им предписание написали - убрать. Они не убрали. Для того чтобы не платить штраф, я своих людей поставил, они демонтировали и сложили. Санстанция дала им предписание до 25 числа навести порядок, до сих пор порядок не наведен".

Теперь клуб собирается переезжать. И ищет новых спонсоров, чтобы дети могли продолжать занятия с лошадьми. Со своей проблемой общество обратилось к местным властям.

Дмитрий Полховский, заместитель председателя Пинского райисполкома: "Предложили им - есть у нас в одном из коммунальных сельхозпредприятий помещение, которое можем выделить. Но, конечно, все согласно законодательству РБ, чтобы были соблюдены нормы и требования, заключение договора с руководством предприятия".

Тревогу в этой истории первыми забили дети. Ведь им важно продолжить общение с лошадьми. Взрослые допустили ошибки, которые теперь будут исправлять. Ведь прежде чем начать любое дело, нужно серьезно подумать. В этом клубе нет даже дипломированного инструктора. Все держится на энтузиазме.

Конный клуб пробудет здесь до весны. Пока не приведут в порядок новую конюшню. Там необходимо отремонтировать крышу и вложить еще немало средств, чтобы все было по закону и безопасно.