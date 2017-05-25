Красота в науке или "Королева весна - 2017"

23 Мая 2017 21:53

В Минске прошел финал белорусского этапа 26-го Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства.

За корону боролись 15 наших красавиц - учащиеся вузов со всех регионов Беларуси. Символично в Год науки финальное шоу организаторы конкурса посвятили поиску формулы красоты, причем на своеобразной машине времени. За несколько часов программы девушки побывали и в далеком прошлом, и в 3017 году.

Победительница вместе с первой вице-королевой весной представит нашу страну в финале Международного межвузовского конкурса "Королева весна - 2017", который пройдет уже в июне в Росcии.