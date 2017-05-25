Главная>>Общество>>Красота в науке или "Королева весна - 2017"
Общество
RSS
Красота в науке или "Королева весна - 2017"
Скачать Поделиться

23 Мая 2017 21:53

Красота в науке или "Королева весна - 2017"

В Минске прошел финал белорусского этапа 26-го Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства.

За корону боролись 15 наших красавиц - учащиеся вузов со всех регионов Беларуси. Символично в Год науки финальное шоу организаторы конкурса посвятили поиску формулы красоты, причем на своеобразной машине времени. За несколько часов программы девушки побывали и в далеком прошлом, и в 3017 году.

Победительница вместе с первой вице-королевой весной представит нашу страну в финале Международного межвузовского конкурса "Королева весна - 2017", который пройдет уже в июне в Росcии.

  

Другие новости

Погода на 26 мая Надвор’е на 26 мая 25.05.2017 15:35 / Общество Погода на 26 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =