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Космонавт Олег Новицкий завел страницу в Instagram
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14 Января 2017 15:01

Космонавт Олег Новицкий завел страницу в Instagram

Командир экипажа "Союз" - наш соотечественник космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram.

"Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос", - с этой записи начал космонавт вести свой фотоотчет. Последнее изображение прикреплено буквально час назад. Олег Новицкий поделился рабочими моментами - съемки Земли. Показал командир,  как на МКС запускают наноспутники и поздравил подписчиков со старым Новым годом. Размещена также фотография совместного ужина после трудового дня. Таким образом, теперь каждый, кому интересен космос и происходящее на борту станции,  может следить за последними событиями практически в режиме реального времени.  

 

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