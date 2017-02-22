Космонавт Олег Новицкий поздравил Ивана Миско с юбилеем

22 Февраля 2017 08:10

Сегодня свой юбилей отмечает народный художник Беларуси, обладатель ордена Франциска Скорины и Юрия Гагарина Иван Миско. Скульптору - 85-ть! Космическая награда не случайна - через его руки прошли все завоеватели Вселенной, сам же мастер - почетный гость Звездного городка. Монументалист сам мечтал о невесомости и даже проходил подготовку на центрифугах. Теперь с орбиты ему прилетают поздравления. Накануне дня рождения с юбилеем Ивана Миско поздравил наш соотечественник, Герой России, командир экипажа "Союз МС-03" Олег Новицкий. Эти кадры - эксклюзив Агентства теленовостей.

Скульптор и космонавт давно знакомы и не раз сотрудничали. Вот и сейчас героями Ивана Миско стали члены экипажа Олега Новицкого. Работу над барельефом, скульптурами и медалями мастер завершит к персональной выставке, которая откроется в День Космонавтики.