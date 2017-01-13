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Космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram
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14 Января 2017 12:25

Космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram

Командир экипажа "Союз", наш соотечественник - космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram. "Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос", — написал космонавт в первом сообщении. Также Новицкий показал, как на МКС запускают наноспутники, а также поздравил подписчиков со Старым Новым годом. Таким образом, теперь каждый может следить за последними событиями на борту космической станции.

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