14 Января 2017 12:25

Командир экипажа "Союз", наш соотечественник - космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram. "Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос", — написал космонавт в первом сообщении. Также Новицкий показал, как на МКС запускают наноспутники, а также поздравил подписчиков со Старым Новым годом. Таким образом, теперь каждый может следить за последними событиями на борту космической станции.





