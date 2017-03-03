Контролер в Дзержинске высадила девочку на окраине города из-за отсутствия справки

2 Марта 2017 21:21

Остановка "Западная" в Дзержинске в это воскресенье стала конечной для 10-летней школьницы. Контролер высадила девочку на окраине города, практически в чистом поле. Из-за отсутствия справки с места учебы. Какими же инструкциями руководствовались сотрудники автобусного парка? И что за "очную ставку" сегодня устроили для Яны? Все детали долгой дороги домой у Натальи Тарасюк.

В начале пятого в воскресенье 10-летнюю школьницу Яну контролер высадила из автобуса из-за отсутствия справки. Правда, тогда была совсем другая погода: пасмурно и шел снег. Девочке пришлось одной в безлюдном месте ждать маму некоторое время. Сложно сказать, именно это ли повлияло на самочувствие ребенка, но уже несколько дней Яна не ходит в школу из-за температуры.

Несмотря на это, сегодня школьница стоически выдержала более чем получасовую встречу с руководством автобусного парка № 15. "Очная ставка" с контролером, которая высадила девочку, проходила за закрытыми дверями, нашу съемочную группу не пустили. На встречу Яна пришла с мамой, которая после воскресного инцидента написала заявление в горисполком.

Итогом этой встречи стали извинения от парка, автобусным маршрутом № 1 которого Яна должна была добраться домой. Но остановка "Западная" в тот день стала конечной для 10-летней школьницы. Девочка забыла справку с места учебы. Правда, такой документ не дает право бесплатного проезда для школьников в воскресенье. Однако, в любом случае высаживать ребенка из транспорта контролер не может.

По словам директора парка, девочка трижды не смогла указать сотрудника, который ее высадил.

Найти контролера, которая высадила девочку, оказалось непосильной задачей для автобусного парка. Учитывая даже тот факт, что там работает только один такой сотрудник. Что его ждет: лишение премии, выговор или дело ограничится лишь этой своеобразной "очной ставкой", станет известно, по словам директора парка, дней через 15.