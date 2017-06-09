Коммунально-бытовые и социальные вопросы стали основными в ходе выездного приема граждан в Могилевской области

8 Июня 2017 21:17

Сегодня на встречу с заместителем начальника управления письменных и электронных обращений Алексеем Бабицким записались жители сразу двух районов - Чериковского и Славгородского. При этом Алексей Бабицкий отметил, что многие проблемы могли быть решены на местах. Впрочем, были вопросы, которые требуют детального изучения.

Алексей Бабицкий, замначальника управления Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси: "Я думаю, что цель тут, скорее, психологическая. Просто поддерживать в тонусе местные органы власти. Потому что, так или иначе, граждане имеют реальные шансы обращаться к нам напрямую. У нас и приемная работает постоянно, и электронная почта принимается, и письменные обращения сотрудники управления и Администрации читают, изучают и рассматривают".

По словам специалистов, местные органы власти должны работать на упреждение. Задача исполкомов - объяснять и разговаривать с людьми. Особенно, это касается законодательства по жилищно-коммунальному хозяйству.