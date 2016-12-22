Комментарий Александра Сурикова о задержанных в Беларуси журналистах агентства "Регнум"

20 Декабря 2016 21:34

Как фанаты, которые устраивают потасовки, прикрываются спортом, так и некоторые псевдоэксперты порой прикрываются весьма сомнительными идеями. И те, и другие в основе имеют не созидательный, а совершенно четкой направленности деструктивный характер поведения и действий.

Как сегодня заявил на пресс-конференции российский посол Александр Суриков, именно вред белорусско-российским отношениям наносили задержанные в Беларуси журналисты агентства "Регнум". Это официальный комментарий в отношении недавнего возбуждения уголовных дел в отношении авторов российского информресурса. Основанием стало заключение Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции. В документе отмечается: в действиях авторов статей содержатся признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Александр Суриков заявил: это белорусское процессуальное дело, с которым нужно хорошо разобраться.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: "Очень радикальные журналисты. Я бы так сказал. Вы читали их выступления. Мы тоже "Регнум" этот получаем. Очень сильно сомневаемся, что все эти выступления работают на укрепление братских связей между российским народом и белорусским народом. А вот многое есть на вбивание клиньев. Очень сильно сомневаемся, что эти люди - истинные патриоты страны, в которой они живут и являются ее гражданами, потому что такие формулировки, как "недогосударство", "недонарод" не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны. Поэтому в этом деле надо очень хорошо разобраться".

Отвечая на вопросы журналистов, была затронута и другая топовая тема информагентств - нефтегазовые отношения Минска и Москвы. Как заявил Александр Суриков, страны в ближайшие дни подпишут документы об урегулировании всех спорных моментов. Контракт на поставку российского газа в Беларусь действует до 2017 года, а потом будет принят "новый, уже в соответствии с евразийскими соглашениями".

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: "Есть понимание подходов по разрешению этого спора. Плохо, он начинался решаться силовым путем, а не в правовом поле. Теперь достигнуто взаимопонимание. В ближайшие дни в любом случае будет подписан соответствующий документ, который снимет эти разногласия без всяких вопросов. Сначала восстановится баланс, а потом поставки нефти в Беларусь по объявленным изначально 24 миллионам тонн этой нефти на этот год, на будущий год".