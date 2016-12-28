Коллекцию из более 300 кукол собрала жительница Витебска

28 Декабря 2016 07:17

В основе - редкие экземпляры, которые выпускались еще на советских фабриках. После реставрации все они обрели новую жизнь. Куклу из своего детства нашла и Марина Романовская.

Восьмилетняя Оля знает по именам всех кукол из большой маминой коллекции. Игрушкам отведена целая комната. Елена Карпицкая - начинающий коллекционер. В ее домашнем собрании куклы разных лет.

Коллекция начиналась с двух игрушек. Сейчас на полках и шкафах живут около 300 кукол. Большинство - производства советских фабрик. Такие Маши и Даши были самым желанным подарком под елку.

Игрушки Елена не только коллекционирует, но и реставрирует. Для художника по образованию это не составляет труда. Главное, говорит, подключить фантазию, и кукла из восьмидесятых опять как новая.

Увлечение мамы разделяет вся семья. Многие куклы Елене подарили друзья. А некоторые редкие игрушки коллекционер сама отыскала через Интернет за сотни километров от Витебска. Теперь каждая из них - настоящее украшение коллекции.

Куклы из коллекции Елены Карпицкой - родом из 70-80-ых годов. Но есть и экземпляры, которые сошли с конвейера в середине прошлого века. В мечтах - пополнить коллекцию более раритетными куклами. Маленькая Оля говорит, что имена для них она обязательно придумает.