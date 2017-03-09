Коллекция котов семьи Супрунюк

10 Марта 2017 12:10

Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок. Более 4 тысяч экспонатов любимого домашнего питомца в коллекции семьи Супрунюк. Одержимые коллекционеры собирают котов по всему миру. Наталья Кузьмицкая побывала на выставке.

Все в виде котов. 15 лет назад Василию Супрунюку друзья подарили маленькую скульптуру мурлыки, после было еще примерно за сотню таких сувениров. А потом и сам будущий коллекционер подобрал на улице маленького котенка и не заметил, как стал одержимым котоманом.

Сегодня в коллекции Василия Супрунюка более 4 тысяч экспонатов. Небольшое помещение почти полностью занято шкафами с предметами искусства в различных техниках, ювелирными изделиями, елочными игрушками, картинами, монетами с не всем известных тихоокеанских островов Вануату и Ниуэ. В целом география выставки - 63 страны мира.

Классифицировать коллекцию домашних и дворовых, китайских Мао, Саймонов и Хеллоу Китти, котов-артистов и голливудских красавиц Василию Супрунюку помогает его вторая половинка. Шутят: это их общесемейная страсть.

Чтобы рассмотреть всю большую и, безусловно, неповторимую котоколлекцию, понадобится не один час. Для удобства посетителей свои экспонаты хозяева формируют тематически. В одной секции коты в виде ложек, гребней - предметов ежедневного обихода, во втором уголке отдельная экспозиция особых масок.

Серика, Рыжика и Чору, кошку, которая гуляет сама по себе, Елизавета и Василий забрали из пункта временного содержания животных. И сегодня на правах настоящих офисных хозяев все коты иногда участвуют в переговорах и решают, когда необходимо сделать перерыв или даже минутку вздремнуть.

Домашние питомцы на рабочем месте сегодня уже не удивляют. Такие крупные компании, как Amazon и Google, уже давно объявили дружелюбие в отношении домашних животных. И, согласно наблюдениям, отмечают: присутствие собак или котов в офисе способствует созданию комфортной рабочей атмосферы и доверительных отношений в коллективе.