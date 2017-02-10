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"Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"
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10 Февраля 2017 19:08

"Клуб редакторов" в субботу в 9:10 на "Беларусь 1"

Декрет № 3 в свете справедливости и реального народовластия: какого эффекта ждут от вынесения вердикта по платежке из налоговой на уровне местных властей? А также тренды книжного рынка: на какой сюжет есть общественный запрос в Беларуси? Дискуссия в "Клубе редакторов" в субботу после утренних новостей.

 

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