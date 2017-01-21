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"Клуб редакторов" смотрите завтра утром
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20 Января 2017 21:21

"Клуб редакторов" смотрите завтра утром

Сенсационный доклад Давосского форума о 8 толстосумах, чье состояние равно доходам половины населения планеты. Чем опасна увеличивающаяся пропасть между богатыми и бедными?

А также от каких новостей недели шел "душок", что не обойтись без освежителя воздуха. "Клуб редакторов" завтра утром после 9-часовых новостей.

  

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