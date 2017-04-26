Каждый рубль, вложенный в разработки Академии наук, помогает заработать в 100 раз больше

27 Апреля 2017 12:14

500 ученых сегодня обсудили итоги прошлого года, а так же задачи, поставленные Президентом страны.

Было принято решение привлечь специалистов Академии к решению важнейших государственных задач. А также более активно задействовать ученых в работе по совершенствованию экономической отрасли в целом. Сделать это можно за счет развития производств пятого и шестого технологических укладов.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "На 2017-й год у нас разработана целая программа. Ведь это Год науки. Более 60-ти мероприятий. Много новых проектов с зарубежными учеными в различных сферах науки и IT-технологий, и физики, и химического синтеза, биотехнологий".

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь НАН Беларуси: "Сегодня на рубль бюджетных средств промышленность, сельское хозяйство дают продукции на сто рублей. По сравнению с предыдущей пятилеткой - было 48. Вы видите, вдвое больше дает наша наука реальной экономике нашей страны. За счет того, что мы выбираем правильное направление. Надо работать в тех областях, где есть более высокая добавленная стоимость".

Сегодня же избран новый почетный член Академии наук. Общее собрание утвердило кандидатуру принца Саудовской Аравии - Турки ибн Фейсал Аль Сауда. Он сотрудничает с научным сообществом нашей страны в сферах высоких технологий и освоения космоса.