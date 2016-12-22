Как провести праздник без последствий

21 Декабря 2016 18:50

Безопасный Новый год... Накануне праздников спасатели проверяют места массового отдыха, дворцы культуры и кафе.

Под пристальным наблюдением сотрудников МЧС детские утренники и концерты. О чем надо знать, чтобы провести праздник без последствий, - у Натальи Кузьмицкой.

У артистов - последние репетиции на сцене, почти завершено украшение концертного зала. 24 декабря в Логойском районном центре культуры премьера новогоднего мюзикла. Однако прежде чем зрители оценят новую постановку, инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Семенов проведет профилактический осмотр и обязательный инструктаж по правилам пожарной безопасности.

Встречи с ответственными за пожарную безопасность там, где встречают Новый год в больших компаниях, кафе и ресторанах, туристических комплексах, сотрудники МЧС проводят в течение декабря. За это время большинство самых популярных объектов для отдыха в Минской области проверили. Некоторым хозяевам выдан список замечаний, которые срочно необходимо исправить.

Предупредительные рейды и усердие хозяев приводят к конкретным результатам. За последние несколько лет в области не зафиксировано ни одного чрезвычайного случая именно в местах массового пребывания людей во время зимних праздников.

До 8 января спасатели будут работать в усиленном режиме. Под особый контроль попадут те места, где находятся дети. Инспекторы будут присутствовать на всех утренниках и концертах.

В предпраздничные и праздничные дни в центре внимания, конечно же, учреждения образования, детские сады и школы, а их в районе около 50 проверено на наличие первичных средств пожаротушения и знание ответственными специалистами планов эвакуации.