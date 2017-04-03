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К посольству России в Минске белорусы продолжают нести цветы
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4 Апреля 2017 07:02

К посольству России в Минске белорусы продолжают нести цветы

В память о погибших в метро в Санкт-Петербурге у здания диппредставительства горят свечи и лежат венки. Неравнодушные жители белорусской столицы выражают слова поддержки и скорби.

В знак скорби у здания диппредставительства приспущен государственный флаг России.

  

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