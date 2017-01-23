23 Января 2017 21:16

Десятки пустующих земельных участков, долгостроев, чьи сроки превзошли нормативные в два, а то и в три раза. Итоги проверки Госконтроля в Могилевском районе показали - лишь 20% наделов, выделенных под строительство частных домов, застроены. И это проблема не только этого региона. Вопрос усовершенствования законодательства в земельной сфере уже поднимался на уровне Главы государства. И здесь главный посыл - рационально и по-хозяйски использовать каждую сотку.

Подробнее - в репортаже Андрея Ястребова. Согласно проверке, только в Буйничском сельисполкоме 80% участков, предоставленных для улучшения жилищных условий или приобретенных на аукционе, простаивают. Хорошо еще, если на земле фундамент появился. Чаще всего - густой кустарник.

Эту землю владелец получил в пользование еще в 2013 году под строительство дома. Но дальше фундамента дело не тронулось. На участке до сих пор стройматериалы, а работы не ведутся.

В результате вместо новостроек под Могилевом появляются поселки-призраки. Казалось бы, нет ничего проще, чем забрать эту землю и отдать тому, кто сможет построить дом. Но, по словам специалистов, суд зачастую становится на сторону ответчика.

Кстати, отсутствие коммуникаций - электричества, воды и дороги - главные козыри застройщиков в борьбе за свои права. Андрей - житель одного из таких поселков говорит, владельцы участков поставлены в неравные условия. Одно дело - получить землю в агрогородке, другое - в чистом поле. А сроки строительства для всех одинаковые.

О том, что на земле должен быть хозяин, говорил и Глава государства. На совещании по вопросам земельного законодательства Александр Лукашенко отметил, от рачительного подхода к каждому гектару зависит в итоге экономическая и продовольственная безопасность Беларуси. Причем не важно - речь о банальном порядке на земле, участках для возведения домов или под строительство производств.

Только в Могилевском районе за последние годы люди получили почти полтысячи участков. Только сотня из них застроены. И это притом, что в очереди для нуждающихся - более тысячи человек. И в первую очередь, считают в госконтроле, эту проблему должна решать местная власть.

Решение проблемы на местах чаще всего видят в возврате выделенных участков. Но за годы такие случаи - единичны. Да и смена владельца не гарантирует того, что на участке появится дом.