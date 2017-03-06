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Интервью с политологом Торнике Шарашенидзе
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5 Марта 2017 21:05

Интервью с политологом Торнике Шарашенидзе

Взгляд из Тбилиси. Там к Беларуси, уж поверьте, отношение просто прекрасное. Но побывав в Грузии, мы, конечно, не могли не затронуть тему реформ - тех самых, которые в свое время наделали шума во всем мире. Коренные преобразования, и это отнюдь не громкое слово, затронули многие сферы жизни, где прежнюю систему сломали и внедрили новую. Налогов в Грузии стало меньше в четыре раза, коррупция перестала быть главной болезнью, реформировали правоохранительные органы и систему образования. Безусловно, есть чему поучиться. Но так ли все однозначно? Что принесли изменения грузинскому обществу? И какой опыт Тбилиси повторять не советуют? 

О мечтах и реалиях Грузии мы поговорили с политологом, профессором Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе. 

  

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