28 Декабря 2016 15:22

Хороводы, сладкие подарки и грандиозное представление на самой большой театральной сцене Гродно. В этой благотворительной акции "Наши дети" приняли участие 650 детей со всех районов Гродненского региона. По словам юных участников, попасть сюда считается большой честью, поэтому подготовка к празднику весьма ответственна.

Чтобы зажечь огни на Главной елке северного региона, в Витебске собрались около тысячи школьников. Это победители олимпиад, спортсмены, дети из многодетных семей. Ребят прокатили по вечернему городу и устроили масштабную развлекательную программу, которая завершилась доброй новогодней сказкой "Щелкунчик".