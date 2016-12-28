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Грандиозное представление на самой большой театральной сцене Гродно
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28 Декабря 2016 15:22

Грандиозное представление на самой большой театральной сцене Гродно

Хороводы, сладкие подарки и грандиозное представление на самой большой театральной сцене Гродно. В этой благотворительной акции "Наши дети" приняли участие 650 детей со всех районов Гродненского региона.  По словам юных участников, попасть сюда считается большой честью, поэтому подготовка к празднику весьма ответственна.

Чтобы зажечь огни на Главной елке северного региона, в Витебске собрались около тысячи школьников. Это победители олимпиад, спортсмены, дети из многодетных семей. Ребят прокатили по вечернему городу и устроили масштабную развлекательную программу, которая завершилась доброй новогодней сказкой "Щелкунчик".

 

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