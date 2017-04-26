Общество
27 Апреля 2017 07:07
Государственному академическому симфоническому оркестру Беларуси - 90
Старейший музыкальный коллектив Беларуси отмечает юбилей. Государственному академическому симфоническому оркестру Беларуси - 90. Президент Александр Лукашенко поздравил коллектив с праздником. А ведь история оркестра начиналась с решения правительства БССР: молодая белорусская республика нуждалась в музыкальном просвещении и популяризации высокого классического искусства.
Сегодня Государственный академический симфонический оркестр Беларуси - музыкальная визитная карточка страны. Коллектив известен во всем мире. Возглавляет оркестр народный артист Беларуси Александр Анисимов.
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