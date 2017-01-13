Гостем онлайн-конференции станет начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович

14 Января 2017 09:25

Выучить, сдать, поступить. Корректировки правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования — сегодня одна из самых горячих тем для обсуждения у родителей и будущих абитуриентов. Детально разобраться в ситуации поможет гость онлайн-конференции Сергей Касперович - начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь.

Онлайн-конференция состоится на сайте Белтелерадиокомпании в понедельник, 16 января, в 12 дня. Свой вопрос вы можете задать, заполнив специальную форму на сайте tvr.by в разделе "Онлайн-конференции".