"Главный эфир" в воскресенье в 21:00 на "Беларусь 1"

14 Января 2017 15:07

Абитуриенты-2017 будут поступать в вузы и колледжи страны по-новому. Как изменятся правила приема в вузы и сузы. Интервью с министром образования Игорем Карпенко. Об этом и не только в это воскресенье в "Главном эфире" в 9 вечера.