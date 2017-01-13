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"Главный эфир" в воскресенье в 21:00 на "Беларусь 1"
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14 Января 2017 15:07

"Главный эфир" в воскресенье в 21:00 на "Беларусь 1"

Абитуриенты-2017 будут поступать в вузы и колледжи страны по-новому. Как изменятся правила приема в вузы и сузы. Интервью с министром образования Игорем Карпенко. Об этом и не только в это воскресенье в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

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