"Главный эфир" сегодня в 9 вечера

26 Февраля 2017 15:09

Десятки погибших, сотни раненых, горящие грузовики, коктейли Молотова и свист пуль. Три года после украинского Майдана. Как в Киеве вспоминали небесную сотню? Об этом уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".