Главная елка страны - одна из самых технически оснащенных постановок за всю историю

27 Декабря 2016 19:10

Главная елка страны по популярности не уступает магазинам и торговым центрам. Авторский мюзикл создан белорусскими мастерами. Сказочную атмосферу поддерживает эксклюзивная графика, а также светодиодные экраны - постановка одна из самых технически оснащенных за всю историю. В представлении задействованы не только взрослые актеры, но и коллеги помладше. Так, одну из главных ролей в новогоднем спектакле - скрипача Янку - играет представитель Беларуси на детском "Евровидении" в этом году.

Вживаться в роль скрипача пришлось параллельно с подготовкой к престижному европейскому конкурсу. К слову, одежда для всей белорусской делегации на "Евровидение" разработана известным дизайнерским брэндом "Маруся". Компания - постоянный партнер Белтелерадиокомпании.