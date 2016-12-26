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Главная елка страны - одна из самых технически оснащенных постановок за всю историю
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27 Декабря 2016 19:10

Главная елка страны - одна из самых технически оснащенных постановок за всю историю

Главная елка страны  по популярности  не уступает магазинам и торговым центрам.  Авторский мюзикл  создан белорусскими мастерами. Сказочную атмосферу поддерживает эксклюзивная графика, а также светодиодные экраны - постановка одна из самых технически оснащенных за всю историю.  В представлении задействованы не только взрослые актеры, но и коллеги помладше. Так, одну из главных ролей  в новогоднем спектакле -  скрипача  Янку - играет представитель Беларуси на детском "Евровидении" в этом году.
Вживаться в роль скрипача   пришлось параллельно с подготовкой к престижному европейскому конкурсу. К слову, одежда для всей белорусской делегации на "Евровидение"  разработана известным дизайнерским брэндом "Маруся". Компания  - постоянный партнер Белтелерадиокомпании.

 

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