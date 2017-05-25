ГАИ столицы начала акцию "Внимание, дети!"

25 Мая 2017 15:22

Чтобы обратить внимание водителей на школьников-пешеходов, Госавтоинспекция столицы сегодня начала акцию "Внимание, дети!". До 5 июня машины должны двигаться с включенным ближним светом фар и в светлое время суток. За нарушение предусмотрен штраф до 46 рублей. Кроме того, накануне летних каникул в школах, гимназиях и центрах дополнительного образования будут организованы программы и тренинги для предупреждения детского травматизма на дорогах. Например, сегодня во Фрунзенском районе столицы первоклассникам рассказывали, как избежать ДТП в так называемых слепых зонах.

В мероприятиях Госавтоинспекции поучаствуют несколько тысяч столичных школьников.