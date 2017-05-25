Общество
25 Мая 2017 15:22
ГАИ столицы начала акцию "Внимание, дети!"
Чтобы обратить внимание водителей на школьников-пешеходов, Госавтоинспекция столицы сегодня начала акцию "Внимание, дети!". До 5 июня машины должны двигаться с включенным ближним светом фар и в светлое время суток. За нарушение предусмотрен штраф до 46 рублей. Кроме того, накануне летних каникул в школах, гимназиях и центрах дополнительного образования будут организованы программы и тренинги для предупреждения детского травматизма на дорогах. Например, сегодня во Фрунзенском районе столицы первоклассникам рассказывали, как избежать ДТП в так называемых слепых зонах.
В мероприятиях Госавтоинспекции поучаствуют несколько тысяч столичных школьников.
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