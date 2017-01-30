Филиал кафедры уголовного права появился в Гомеле

30 Января 2017 08:02

Это реализация соглашения между Следственным комитетом Беларуси и Гомельским университетом имени Франциска Скорины. Располагаться новая кафедра будет в стенах следственных органов, а самые опытные криминалисты будут делиться секретами профессии и со студентами, и с преподавателями. Предусмотрено и открытие специального криминалистического полигона.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Мы уже имеем такой формат общения со студентами как включение их в число добровольных помощников. Теперь они, имея на руках вот такое удостоверение, смогут на базе кафедры, которая будет в стенах СК существовать, реализовывать знания, которые получили в университете. А мы будем на них смотреть и определяться - подходят ли они нам в качестве будущих работников".

К слову, среди выпускников юрфака - более двух с половиной сотен работают в управлении Следственного комитета по Гомельской области. Это примерно половина всех сотрудников.