Две хирургические операции в течение недели и полное восстановление всего за сутки

26 Февраля 2017 12:05

Гродненские врачи избавили 75-летнего пациента от опасных камней и удалили злокачественную опухоль в желудке. В общей сложности обе операции длились около 2 часов. И что характерно - не оставили ни одного разреза на теле, а сам пациент чувствует себя хорошо.

Подобные эндоскопические операции в Гродненской клинической больнице еще в середине января проводили экспериментально. Сегодня это уже массовое явление. По словам экспертов, они ожидают, что этот формат хирургических вмешательств сможет помогать как минимум 200 пациентам ежегодно.