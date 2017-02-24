Общество
26 Февраля 2017 12:05
Две хирургические операции в течение недели и полное восстановление всего за сутки
Гродненские врачи избавили 75-летнего пациента от опасных камней и удалили злокачественную опухоль в желудке. В общей сложности обе операции длились около 2 часов. И что характерно - не оставили ни одного разреза на теле, а сам пациент чувствует себя хорошо.
Подобные эндоскопические операции в Гродненской клинической больнице еще в середине января проводили экспериментально. Сегодня это уже массовое явление. По словам экспертов, они ожидают, что этот формат хирургических вмешательств сможет помогать как минимум 200 пациентам ежегодно.
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