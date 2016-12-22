Делегация лучших учащихся Могилевской области отправилась на главную елку страны

22 Декабря 2016 12:20

100 победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний станут участниками большой двухдневной экскурсионной программы. Детей ожидает представление в Белгосцирке, а завтра - Дворец Республики и главная елка страны.

Главная елка соберет самых талантливых, одаренных в учебе и спорте из всей страны. Новая музыкальная сказка под названием "Хрустальная мелодия" перенесет зрителей в волшебный мир мифов и преданий. На сцену выйдут более ста артистов, музыкантов и танцоров. Световое и музыкальное оформление создадут атмосферу древнего города, где происходят чудеса. Все участники праздника получат подарки от Деда Мороза.