Cкорректировать шестой школьный день учреждения образования должны оперативно

19 Января 2017 15:14

В шестой школьный день для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам - своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал. Такой приказ подписал сегодня министр образования Игорь Карпенко прямо во время визита в одну из школ Слуцкого района. По мнению министра, в субботу в школе должен быть задействован весь педсостав, а не только психолог и классный руководитель.

Приказ дает возможность вынести в субботу (пока только для старшеклассников) предметные факультативы в субботний день и разгрузить тем неделю. Кроме того, по планам в старших классах в субботний день будут проводить практические занятия по труду не в школе, а в колледжах и техникумах. По словам министра, это позволит определиться с профессией или просто перенять опыт, который пригодится во взрослой жизни. Такие нововведения носят рекомендательный характер: фактически каждая школа будет сама регулировать и устанавливать план занятий и консультаций в шестой школьный день.

По словам Игоря Карпенко, скорректировать шестой школьный день учреждения образования должны оперативно. Родители смогут заметить нововведения уже буквально через неделю.