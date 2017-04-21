Cегодня будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе

25 Апреля 2017 09:05

Сегодня будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе. На специальный график перешли 9 литовских переходов, два латвийских и 10 украинских.

Сотрудники погранкомитета напоминают, что в этих КПП будут пропускать граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий прописку.

Пересечь границу можно пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для этого необходимы виза и техпаспорт.

В данных переходах будут проводить только пограничный контроль - с собой можно брать вещи исключительно для личного пользования.