17 Января 2017 21:26

Эта история трогает до глубины души. В Докшицком районе брошенный пес пять лет ждет своего хозяина. Собака не отходит от дороги, где ее оставили, и внимательно вглядывается в проезжающие мимо машины. Историю рыжей собаки знают все местные жители. Они ее подкармливают, но близко к себе людей она не подпускает. О верности и абсолютной преданности животного и жестокости человека - репортаж Ольги Масловской.

Рыжий пес на заснеженной обочине. Пять лет на трассе он встречает автомобили. Историю этой дворняги знает каждый в округе. На произвол судьбы четвероногого друга оставил человек.

Местные жители рассказывают, что собаку выбросили из машины. Из прошлой жизни у пса только ошейник и воспоминания о своем хозяине. С тех пор рыжий не отходит от дороги в надежде на то, что за ним вернутся.

Сердобольные люди были готовы забрать потеряшку, но верный пес никого к себе не подпускает. Даже еду из рук не берет. Не доверяет. Заметив рыжего на вахте, местные водители оставляют корм на обочине.

Верность пса удивляет людей, и его часто сравнивают с Хатико. И пусть памятника белорусской дворняге пока нет, зато историю о беспримерной преданности и человеческом предательстве рассказывают на уроках в местной школе.

Что такое собачья преданность, охотник с 35-летним стажем Иосиф Войнич знает хорошо. Всю жизнь рядом живут четвероногие. Верный помощник и друг лайка Булик ни на шаг не отходит от хозяина, который знает цену такому доверию.

Удивительно, но за пять лет у пса с дороги так и не появилась кличка. В деревне говорят, что это не случайно. Здесь не теряют надежду, что однажды рыжую дворнягу окликнет тот, кого она ждет столько лет.