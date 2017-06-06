Большая премьера на "Беларусь 1"

6 Июня 2017 21:35

Большая премьера на нашем канале. Сегодня стартует линейка обновленных "Специальных репортажей" Агентства теленовостей. Это фильмы на острые и актуальные темы современного мира. Интересный, социальный или экстремальный материал, конфликты и проблемы, непридуманные истории, подковерные интриги и многое другое. Цикл публицистических материалов, о которых невозможно молчать. Дважды в неделю на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" представят лучшие журналисты Агентства теленовостей. Один из авторов фильма - Владимир Королев - расскажет о работе своих коллег.

АТН представляет. В вечерний прайм-тайм после "Панорамы". Темы, о которых говорит страна и мир.

Жесткий график новостей зачастую не позволяет рассказать закулисные интриги на политической арене. То, о чем рядовой зритель никогда не узнает в обыденном репортаже. Решения политических титанов по разные стороны океана. Кто ответственен за то, что происходит на планете? Лица и маски мировой политики, что за ними?

Анатолий Липецкий, соавтор фильма "Лица мировой политики" Агентства теленовостей: "Лица мировой политики - попытка присмотреться к отдельным представителям этой высокой сферы. К тем судьбоносным решениям, которые они принимают. Обстоятельства, в которых они принимаются. Сколько в этом личного? Для того, чтобы картина была полной, чтобы пазл сложился, и восприятие было полным, анализируется все. Берется и светская хроника. И порой скупые заявления СМИ, самих политиков".

Без права на ошибку. Когда прыжок может обернуться смертью? О чем думают сами экстремалы и где их искать?

Городская суета с вечной спешкой. Разве у нас есть время взглянуть на то, что происходит там, на крыше? А ведь даже на высоте течет своя жизнь. Кто такие руферы, бейсджамперы и зацеперы? Почему многие подростки не оставляют себе шанс выжить? Специальный репортаж "Смертельное хобби" - уже в этот четверг.

Жизнь после спорта. Куда уходят чемпионы? Можно ли считать закат спортивной карьеры концом жизни? Непридуманные истории знаменитых соотечественников.

Кристина Камыш, соавтор фильма "Куда уходят чемпионы" Агентства теленовостей: "В Беларуси много спортсменов, которые завязали со спортом, и занялись совершенно другой сферой деятельности. Нам пришлось объездить почти всю Беларусь. Чем занимается сейчас Алексей Гришин, Глафира Мартинович. Есть много историй, которые закончились здорово, есть те истории, которые закончились трагически".

Персоны года и всей эпохи, знаменитые даты и люди страны. Минск, Полоцк, Беловежская пуща. 500 лет книгопечатанью. Александру Тихановичу - 65.

Михаил Ревуцкий, автор фильмов "Александру Тихановичу 65 лет" и "Полоцк" Агентства теленовостей: "Это фигура очень загадочная для всех нас, есть много недосказанного, в том числе и с нашей стороны, журналистов. Потому что мы видим поверхность, успех. Но не все так было гладко. И у "Верасов", и у самого Тихановича. Есть такие вещи, которые он проговаривал. И с каким-то постскриптумом "Пока не для печати, пока не для прессы, я думаю, потом". И вот потом, оно наступило".

Мария Жукова, режиссер Агентства теленовостей: "Работа над специальными репортажами в полном разгаре. Мы будем не только снимать, мы будем пользоваться архивами АТН, которых очень много. Есть много неиспользованных материалов".

А еще - профессии будущего, кибербезопасность, природные катаклизмы, эксклюзив из Южной Кореи. К новой линейке специальных репортажей - особый подход.

Руслан Турков, шеф-редактор спецпроектов Агентства теленовостей: "Он будет отличаться кардинально. Новая упаковка. Новый подход. Если раньше спецреп - авторская работа журналиста. То сейчас к этой работе мы подключили режиссера, в итоге зритель почувствует разницу и в картинке, и в историях. Выбирая темы, мы планировали их там. Чтобы они были интересны разноплановому зрителю. Я думаю, каждый из тех, кто смотрит "Беларусь 1", увидит что-то интересное".