Благотворительный шестичасовой телемарафон проводит телеканал "Беларусь 4. Могилев"

23 Декабря 2016 19:10

Благотворительный шестичасовой телемарафон "Наши дети: согреем детские сердца" в канун рождественских праздников проводит телеканал "Беларусь 4. Могилев". Его участниками стали артисты, детские творческие коллективы, общественные организации, в том числе Белорусский Красный Крест и Детский фонд. Собранные средства будут перечислены Весновскому дому-интернату Глусского района на оборудование кабинета лечебной физкультуры и сенсорной комнаты в областном центре коррекционного обучения и развития. Помимо денежных перечислений на специальный счет, гости телемарафона принесли в студию десятки подарков, о которых просили дети в своих письмах.

Ирина Акулович, директор РУП ТРЦ "Телерадиокомпания "Могилев": "Этот телемарафон проходит во второй раз. И для нас это большая честь, большая гордость, большой труд. По-моему, это очень нужно, потому что мы собираем деньги тем, кому они нужны. Это больные детки, это детки с особенностями психофизического развития. Эти дети будут и в Могилеве, и в Глусске, и по всей области. Это и адресная помощь семьям, и конкретная помощь домам, где этим детям помогают адаптироваться к жизни".

Собранные во время телемарафона на этот час уже 20 тысяч рублей будут направлены также на поддержку кабинета паллиативной помощи Могилевского дома ребенка. Будет оказана и адресная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.