Библиотеки распахнули свои двери для тех, кому не спится

22 Апреля 2017 09:23

Когда тишина в библиотеке не обязательна. Вчера сотни минчан провели Библионочь. Семь книгохранилищ столицы присоединились к международной акции.

На вечернем книжном фестивале побывала Татьяна Король. Именно так вчера вечером Национальная библиотека отменила тишину для своих посетителей. Это — "Библионочь-2017". А значит, время посмотреть на книги по-другому: герои пьес и романов оживают на ваших глазах и приглашают узнать тайны коридоров главных книгохранилищ, попробовать себя в роли первопечатника, а для любителей музыки — оставить стереотипы и прямо в библиотеке побывать на поп-концерте.

Кстати, традиция не закрывать библиотеки до ночи и превращать их в интерактивные площадки появилась 5 лет назад в России, где взяли в пример акцию мирового масштаба - Ночь музеев. Чуть позже Ночь книг провели в Украине. А Беларусь присоединилась к такому книжному флешмобу в 2015.

А в этом году семь столичных библиотек на один вечер стали центром не только знаний, но и творчества. Фантазии и креатива организаторам Библионочи не занимать: например, в фундаментальной библиотеке БГУ предложили гостям своей книжной вечеринки примерить на себя роли стиляг 50-х годов. Профессиональные визажисты помогли создать ретрообраз всем желающим, и тут же новоиспеченные модники смогли запечатлеть себя в зоне селфи в стиле "оранжевый галстук", а затем во время мастер-класса освоили движения твиста, рок-н-ролла и джайва.

Всего же на разных площадках минской Библионочи в этом году прошло более 150 конкурсов, мастер-классов, мини-экскурсий и флешмобов. И по словам организаторов, в такой книжный фестиваль, нарушая тишину библиотечных залов, они воплощают в жизнь мир фантазий каждого читателя, когда он перелистывает страницу своей книги.