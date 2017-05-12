Белтелерадиокомпания развернет патриотическую акцию на площади Государственного флага

14 Мая 2017 12:00

Там работает наш корреспондент Елена Бормотова.

"Слаўся, зямлі нашай светлае імя!" сегодня зазвучит под открытым солнечным небом Беларуси. Как раз в эти минуты на площадь Государственного флага приходят участники музыкально-патриотической акции, которую организует Белтелерадиокомпания.





Это люди разных возрастов и социальных статусов. Школьники и народные артисты, молодые музыканты и заслуженные коллективы - своеобразные вокальные и музыкальные символы страны. Еще в прошлом году в сентябре Первый канал Белорусского радио начал конкурс на оригинальное исполнение гимна Беларуси. И вот сегодня на площади государственных символов и собрали финалистов масштабного проекта-акции.





Вместе со мной сейчас находится один из организаторов и координаторов патриотического музыкального конкурса - завотделом музыкальных программ Первого национального канала Белорусского радио Татьяна Якушева.

Напомним, что один из главных символов и атрибутов суверенитета государства - гимн - имеет свое эталонное звучание. Его мы слышим на различных государственных и спортивных мероприятиях. Дважды в день он звучит в эфире теле- и радиоканалов – в начале и в конце вещания. Кстати, запись эталона гимна осуществили в той самой студии Дома радио, где и проходило прослушивание конкурсантов масштабного проекта.

Ну а сегодня здесь собираются финалисты. Старт акции в 15 часов. Кульминация - масштабное исполнение государственного гимна. Мы остаемся на месте событий. Планируем включиться в следующем выпуске новостей.



