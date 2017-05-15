Белтелерадиокомпания провела масштабную патриотическую акцию

15 Мая 2017 07:08

В День Государственного герба и Государственного флага страны Белтелерадиокомпания провела масштабную акцию "Слаўся, зямлі нашей светлае імя". На площади Государственного флага люди вместе исполнили гимн Беларуси. Сводный хор - это тысячи голосов наших соотечественников. Аккомпанемент - сразу несколько оркестров. О музыкально-патриотическом действе - Елена Бормотова.

Для того чтобы во время старта акции святое "Слаўся, зямлі нашай светлае імя" было исполнено безукоризненно, большое внимание придается подготовке. Музыканты, вокалисты, технические службы Белтелерадиокомпании - организатора мероприятия - на площади Государственного флага за несколько часов.

Станислав Трифонов, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси: "Гордость за свою страну, за свой флаг, за символы, за герб, за гимн. Это очень важно - воспитывать. И важно самим этим гордиться не по праздникам. А каждый день любить свою страну. И, наверное, вот с таких акций начинается большая любовь, которую не надо впихивать в человека, а которая в нем с молоком матери зарождается".

Акции предшествовал крупный проект - конкурс на оригинальное исполнение гимна Беларуси. Его организатор - Первый канал Белорусского радио. Участники - коллективы и вокалисты из всех областей Беларуси. Почти две тысячи человек. Несколько конкурсных туров. И финалисты вместе поют гимн Беларуси на площади Государственного флага.

Антон Васюкевич, главный директор Первого национального канала Белорусского радио: "В течение приема заявок на наш конкурс мы убедились в том, что очень много людей небезразличны, которые испытывают глубокое чувство уважения и любви к государственным символам".

Смысл акции заключается в исполнении знаковых для Беларуси музыкальных и литературных произведений. Песни и стихотворения разных эпох и жанров, которые объединены любовью к нации и гордостью за нашу многовековую историю.

Главную песню нации под открытым небом исполнили сразу несколько тысяч человек. Это люди разных возрастов и социальных статусов: школьники и народные артисты, музыканты-новички и заслуженные коллективы. Такие своеобразные вокальные и музыкальные символы Беларуси.

Исполнение гимна стало кульминационным моментом музыкально-патриотической акции. Ее телеверсию можно будет увидеть на телеканалах главного медиахолдинга страны.