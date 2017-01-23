23 Января 2017 21:20

"Белорусско-китайские отношения в воспоминаниях белорусских послов" - презентация книги всех глав дипломатической миссии нашей страны в КНР прошла сегодня в Доме дружбы. Мероприятие приурочено к 25-летию установления дипотношений между нашими странами. Проект от идеи до реализации занял год. Путь длиной в четверть века через воспоминания тех, кто находился в эпицентре установления двухсторонних отношений. От первых совместных документов и проектов до миллиардных контрактов, которые заключаются в наши дни. Кстати, несколькими днями ранее подобное издание презентовали и китайские коллеги наших дипломатов.

Книга вышла в издательском доме "Звязда". Некоторые фотоматериалы, иллюстрирующие дипломатические воспоминания, предоставили Белорусское телеграфное агентство и Министерство иностранных дел нашей страны. Не исключено, что идея книги-воспоминания может быть реализована и дипломатами, представляющими Беларусь в других странах мира.