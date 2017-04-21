Белорусские туристы, попавшие в серьезную аварию в Польше, вернулись домой

26 Апреля 2017 07:05

Новость, которая вчера заставила поволноваться всех белорусов. Наши туристы, попавшие в серьезную аварию в Польше, уже вернулись домой. Запасной автобус пересек границу в Брузгах буквально за считанные минуты. Пассажиры чувствуют себя хорошо, хоть и очень устали. В Гродно их встречали родственники и коллеги с работы - они специально приехали глубокой ночью, чтобы развести друзей по домам.

Напомним, авария произошла накануне рано утром на участке польской трассы Варшава - Лодзь. Группа белорусских туристов возвращалась из экскурсионной поездки в Прагу. В салоне находились более 40 человек, в том числе и несколько подростков. Автомобиль съехал в кювет. 20 человек были госпитализированы, а одну женщину на вертолете отправили в больницу Варшавы. Польская полиция устанавливает причину ДТП. В Беларусь вернулись не все туристы - 8 человек все еще находятся под наблюдением польских медиков.