Общество
2 Июня 2017 19:05
Белорусская армия пополнилась модернизированными образцами танков
На вооружение приняты Т-72 Б3. Это новейшая российская модификация танка Т-72 от научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Боевая машина отличается новым мощным двигателем и более совершенной системой управления огнем. Модель имеет новый механизм прицела - он разработан в Беларуси. Партию танков сегодня передали личному составу 969-й базы резерва.
Планируется, что новые машины примут участие в "Армейских играх" в танковом биатлоне. Стороны также подписали новый контракт на модернизацию еще одной партии боевых машин Т-72Б.
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