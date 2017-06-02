Белорусская армия пополнилась модернизированными образцами танков

2 Июня 2017 19:05

На вооружение приняты Т-72 Б3. Это новейшая российская модификация танка Т-72 от научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод". Боевая машина отличается новым мощным двигателем и более совершенной системой управления огнем. Модель имеет новый механизм прицела - он разработан в Беларуси. Партию танков сегодня передали личному составу 969-й базы резерва.

Планируется, что новые машины примут участие в "Армейских играх" в танковом биатлоне. Стороны также подписали новый контракт на модернизацию еще одной партии боевых машин Т-72Б.