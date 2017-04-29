Белорус установил новый национальный рекорд по сборке кубика Рубика

29 Апреля 2017 15:13

Разноцветную пирамидку в этом году собрали менее чем за 3 секунды. Сегодня в нашей стране начался международный чемпионат. Всего 70 участников из Беларуси, России и Украины. Самой маленькой участнице всего 4 года. Чемпионка СНГ из Питера собирает пирамидку менее чем за минуту. Всего - 18 номинаций.