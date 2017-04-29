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Белорус установил новый национальный рекорд по сборке кубика Рубика
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29 Апреля 2017 15:13

Белорус установил новый национальный рекорд по сборке кубика Рубика

Разноцветную пирамидку в этом году собрали менее чем за 3 секунды. Сегодня в нашей стране начался международный чемпионат. Всего 70 участников из Беларуси, России и Украины. Самой маленькой участнице всего 4 года. Чемпионка СНГ из Питера собирает пирамидку менее чем за минуту. Всего - 18 номинаций.

  

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