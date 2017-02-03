Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов

4 Февраля 2017 21:10

Новые национальные проекты (их активное обсуждение идет сейчас) коснутся всех сфер жизни: образования, здравоохранения и, конечно, трудоустройства людей с ограниченными возможностями, а сегодня это 6 процентов населения нашей страны. Как изменится жизнь, узнавала Юлия Гризунт.

Евгений Шевко уже практически 20 лет в инвалидной коляске. В его квартире все выключатели расположены максимально низко, под раковину или рабочий стол легко заехать на коляске, а на кухне шкафы, которые Евгений спроектировал себе сам. Меняя свои привычки, лучшими идеями Евгений делится еще с полутора тысячами людей, которых он собрал вместе. Каждому из них, как и ему, сложно передвигаться самостоятельно.

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

"Один из наших проектов - это создание портала по безбарьерной среде. На этом сайте расположена карта доступности. То есть мы создали такой ресурс, на котором люди с инвалидностью могут увидеть какие-то объекты с их характеристиками с точки зрения доступности. Таким образом они могут облегчить себе жизнь, видеть как добраться туда, могут ли сходить в кафе, театр и так далее".

Евгений признается, что еще несколько лет назад найти работу на коляске было практически невозможно. Сегодня же наниматели сами обращаются в его ассоциацию, как только в их компаниях появляются свободные вакансии для фрилансеров.

Одна из главных целей в этом году - трудоустроить максимальное количество людей с ограниченными возможностями. Уже сегодня специальные рабочие места готовы предоставить в некоторых банках, гостиницах и, конечно же, в IT-сфере. Сейчас сотрудники ПРООН работают над масштабным проектом, чтобы обучить каждого белоруса общаться со своими новыми коллегами без каких-либо препятствий.

В том числе и для этого Беларусь приняла Конвенцию о правах инвалидов. Изменить законодательство и тем самым устранить дискриминацию. Для этого, в первую очередь, нужно менять сознание самих людей. Например, по планам, в каждом театре, кино, супермаркете, в больницах и поликлиниках должны появиться специальные работники, которые готовы оперативно помочь каждому человеку с ограниченными возможностями. Кроме того, сегодня уже можно услышать такое понятие, как “универсальный дизайн”. Это значит, что все общественные места должны быть оборудованы одинаково комфортно для каждого человека.

Александр Румак, замминистра труда и соцзащиты Беларуси:

"В законодательство будут включены новые термины, которые раскрывают именно содействие инвалидам в обеспечении их прав. Прежде всего, обеспечение равенства и защита от дискриминации. Не секрет, что бывает инвалиды сталкиваются с игнорированием их прав. Поэтому для того, чтобы человеку с инвалидностью доказать, что его права ущемляются, необходимы соответствующие правовые механизмы, чтобы человек мог доказать, что с ним поступили неправильно".

Конвенция ООН о правах инвалидов подписана уже более чем в 180-ти странах. Например, за границей в каждой больнице есть специальный менеджер, который проводит социальную реабилитацию после травмы прямо во время курса лечения.

Санака Самарасинха, представитель ПРООН В Беларуси:

"Очень интересно и показательно для меня следующее. Когда я задаю вопрос людям из различных сфер: “Как вы думаете, сколько людей с инвалидностью проживает в вашей же стране?”, они говорят мне совершенно разное количество - начиная от 2-х тысяч, иногда 20 тысяч. Но едва ли они догадываются, что это число достигает полумиллиона".

Причем 30 тысяч из них — дети. Внести свои предложения, как сделать жизнь полумиллиона человек более счастливой, сегодня может каждый белорус. В Минтруда разрабатывают проект национального плана, который поможет реализовать конвенцию на практике. До 14 февраля на сайте Министерства труда и на главном правовом портале страны можно оставить свою идею, которую рассмотрят специалисты. И тогда, возможно, не некоторые магазины, поликлиники и кафе станут доступны для Евгения, а все, как и для тысяч белорусов, которые каждый день на коляске пытаются преодолеть барьеры, которые нам почему-то не видны.