Беларусь оказалась во власти морозов

6 Января 2017 21:05

Беларусь в канун Рождества оказалась во власти морозов, обычно сопутствующих Крещению. Днем -27, а ночью до -32. Снегопады сменил арктический холод. Прогнозы Республиканского гидрометцентра однозначны: в эти дни лучше оставаться в тепле. Резкое похолодание, пожалуй, сполна прочувствовали все: от водителей, врачей и энергетиков до диких животных в лесах.

Природным катаклизмом январские морозы назвать нельзя, но пройти испытание на прочность и взаимопомощь они заставили. Каким выдался этот морозный день, расскажет Дмитрий Смирнов. Минус по Цельсию в эти дни, пожалуй, сильнее остальных прочувствовали на себе водители. Многие еще утром не смогли завестись, другие авто замерзли в дороге, у некоторых белорусов и вовсе не вышло доехать до работы – первая техническая помощь приходила от сотрудников ГАИ.

Утром в Минске из-за короткого замыкания загорелся автобус. Пламя появилось в кабине водителя и распространилось по салону. В то время здесь находились 15 пассажиров. К счастью, все успели покинуть горящий транспорт.

Причину другого автомобильного пожара сейчас выясняют эксперты. В Минском районе на трассе М1 спасатели тушили микроавтобус. "Фиат" ехал со стороны Бреста и загорелся прямо на ходу. Возгорание произошло в моторном отсеке. Всего только в столице за сутки зафиксировали более 140 ДТП: мороз, как замечают в Госавтоинспекции, не позволяет расслабляться за рулем.

Спасать автолюбителей в эти дни приходится часто. Особенно при минусовом знаке термометра рискуют владельцы дизельных двигателей. В Брестском районе фуру отогревали волонтеры Красного Креста. А горячий чай стал своевременной помощью для замерзшего водителя.

Но даже в этой морозной погоде можно найти позитивные моменты. Диетологи разрешили белорусам не считать калории.

Усиленное питание обязательно не только в городах. От снегопадов и резкого похолодания обострился аппетит и у лесных обитателей. Зубрам, оленям, ланям и даже диким кабанам при минус 25 егеря составляют зимний рацион с учетом погодных условий.

У диких животных здесь полноценное трехразовое питание. На завтрак, обед и ужин зубры выходят, как организованная экскурсионная группа, – всем стадом. Меню, кстати, традиционное – сено и несколько сортов зерна. Кормушки пополняют ежедневно.

Если не подкармливать диких соседей, в снежную морозную зиму им не выжить.

Что же касается городской инфраструктуры, сегодняшний минус не повлиял на работу национального аэропорта: авиарейсы, равно как и железнодорожное сообщение в Беларуси, выполняются по расписанию. Штатный режим в морозный день сохранился и в энергосистеме. Все отключения оперативно устраняются. По информации МЧС, серьезных происшествий за минувшие сутки не зафиксировано. И все же спасатели не рекомендуют без необходимости, особенно это касается детей и пожилых, выходить из дома. Те же, кто вынужден находиться на улице, должны соблюдать морозный дресс-код. Есть чего опасаться - за минувшие сутки только в Минске зарегистрировано около 20 случаев обморожения.

Кстати, о теплой одежде. Проведенный журналистами Агентства теленовостей зимний эксперимент развенчал один меховой миф. Тепловизор выбрал свой топ морозоустойчивой экипировки.

Стоит заглянуть в гардероб, ведь морозы от нас еще не уходят. В эти выходные синоптики прогнозируют -32. Такая погода сохранится и в начале следующей недели.