Беларусь и Эквадор будут сотрудничать в сфере предупреждения рисков и чрезвычайных ситуаций

17 Января 2017 19:01

Беларусь и Эквадор подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения рисков и чрезвычайных ситуаций.

Предложение о взаимодействии МЧС нашей страны сделало в июне прошлого года во время доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы Эквадора.

Напомним, по поручению Александра Лукашенко 50 тонн груза - а это палатки, одеяла и электростанции - МЧС переправило спецбортом "Боинга". Во время природной катастрофы погибли 666 человек, около 30 000 пострадали, общий ущерб, нанесенный Эквадору, оценен в три миллиарда долларов. Во время официального визита удалось достигнуть ряда договоренностей.

Налаженное в Минске взаимодействие подразумевает обмен опытом и подготовку профессиональных кадров, закупку оборудования и возможность проведения совместных спасательных операций.

Сесар Навас, министр-координатор по вопросам безопасности Эквадора:

"Этот документ позволит в ближайшее время реализовать ряд конкретных шагов. Мы делаем ставку на проведение краткосрочных курсов подготовки наших специалистов. И мы уверены, что эти действия будут реализованы уже в текущем квартале. И сотрудничество будет идти не только с Министерством по чрезвычайным ситуациям, но и со всем силовым блоком Беларуси. Мы уже побывали на учениях, и важно, что материалы и техника, которые используются, — белорусского производства. Это открывает перед нами новые возможности для сотрудничества".

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Они хотят создать отряд по принципу Инсаракш, мы готовы им в этом помочь своим опытом. Очень интересует техника, заинтересовались беспилотниками - раньше закупали израильские, но им понравились белорусские. Открывается перспектива наладить там совместное производство с возможностью продавать их в другие страны".

Борьба с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и дорожная безопасность. Точек соприкосновения Беларуси и Эквадора, по словам Сесара Наваса, очень много. Министр-координатор провел ряд встреч, в том числе с госсекретарем безопасности Беларуси и представителями различных подразделений силового блока. Встреча состоялась накануне Дня спасателя, который совпадает с православным праздником Крещения. На предложение журналистов искупаться в проруби министр ответил согласием.

Сесар Навас, министр-координатор по вопросам безопасности Эквадора:

"Мне бы очень хотелось это попробовать, однако я не могу - необходимо возвращаться домой. Поэтому делегирую эту задачу господину послу как достойному представителю нашего президента здесь, на белорусской земле. Я думаю, что атташе по военным вопросам к нему присоединится".