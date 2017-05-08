Беларусь масштабно отметит 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

8 Мая 2017 21:09

Беларусь готовится масштабно отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И по традиции в этот день запланировано множество праздничных мероприятий. Это и церемония возложения у главного монумента Победы, и концертно-театрализованная программа там же вечером. И это, не считая мероприятий, которые пройдут на всех праздничных площадках страны. Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. Антонина Станкевич - подробно о том, как будет отмечать День Победы страна.

Завтра в доме могилевского ветерана Федора Никитина будет шумно и весело. Сначала в гости придут школьники - это уже традиция, после заглянут соседи поздравить ветерана с двойным праздником. В главном документе Федора Никитина черным по белому выведено: дата рождения 09.05. Ветеран, который на войну попал всего в 17 лет и прошел ее до конца, не скрывает слез радости: этот день для него двойной праздник.

Вместе с Федором Никитиным День Победы отметит вся страна. Ветераны войны, их дети, внуки и правнуки вспомнят тех, кто, к сожалению, не увидит нарядно украшенных городов и улиц, и счастливых улыбок на лицах людей.

Мурманск, Одесса, Киев, Москва и, конечно же, Брестская крепость, и Минск. Города-герои, страна-герой и люди-герои, благодаря которым вообще возможен этот праздник. А в Беларуси, стране, где погиб каждый третий, просто нет и не может быть непричастных. Именно поэтому, не только раз в году, а всегда помнят о том, что подвиг народа бессмертен.

Центральное праздничное мероприятие - церемония возложения к монументу Победы - начнется в полдень. Здесь почтят память героев минутой молчания и салютными залпами. На площади Победы соберутся ветераны, руководители министерств и ведомств, представители дипкорпуса. В церемонии возложения примут участие солдаты роты почетного караула, военный оркестр и лучшие хоровые коллективы города. А в конце церемонии все участники исполнят песню "День Победы".

Город-герой Минск превратится в одну большую концертную площадку. Главной станет территория у Дворца спорта с интерактивными развлечениями, белорусской кухней, городом мастеров, импровизированным амфитеатром. Парк Победы, Верхний город, а также площадки в районах готовят свои праздничные программы. В каждом районе она своя, но везде будут звучать любимые победные песни.

Масштабно отметят День Победы и в регионах. В Бресте торжества пройдут в цитадели, которая первой приняла на себя удар в 1941-м. На площади церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость" состоится торжественный митинг и праздничный концерт.

Выставка - демонстрация военной формы, концерт хора ветеранов, спортивные состязания ждут жителей Витебска.

Торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованные программы своими глазами смогут увидеть могилевчане.

Те, кто не знает войны, скажут спасибо ветеранам и в Гродно. Здесь подготовили выступления духовых оркестров, музыкальных и хореографических коллективов сразу на нескольких площадках.

Парад победителей даст старт празднованиям в Гомеле. Это шествие уже стало традицией города - единой колонной по центральной улице пройдут ветераны, молодежь, спортсмены и жители города.

Праздничные мероприятия продолжатся до самого вечера. В столице площадь Победы превратится в сцену под открытым небом. Почти 800 артистов будут создавать особую, памятную атмосферу. Вместо декораций - несколько огромных светодиодных экранов. На них жители и гости столицы увидят редкие кадры времен войны: от захвата Бреста до освобождения Минска.

В конце дня на площади Победы оживут и забытые военные истории. Световое шоу начнется, как только стемнеет. Естественным экраном станут два дома, которые окаймляют площадь Победы. Завершится концертная программа красочным фейерверком. Разноцветные залпы синхронно запустят в разных городах в 11 вечера. В Минске салютовать будут сразу из пяти точек, чтобы красочные огни были видны в любом месте города.