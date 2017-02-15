Беларусь без визы посетили уже более 500 человек

15 Февраля 2017 21:23

Это граждане из почти 40 стран мира. В числе активных посетителей нашей страны на этой неделе - немцы, поляки, итальянцы и литовцы. О первых впечатлениях туристов в репортаже Вероники Бута.

Английский полузащитник Уэйд Максвелл - первый спортсмен, который прилетел в Беларусь без визы. Воспитанник "Ливерпуля" воспользовался новыми правилами, чтобы пройти просмотр в минской команде "Крумкачы". Парню повезло: не нужно было делать белорусскую визу, правда, англичанин слегка поторопился.

Беларусь доказала, мы умеем на высоте провести международные старты. В самое ближайшее время в нашей стране пройдут Кубки Дэвиса и Федерации, а также чемпионат Европы для молодежи по фехтованию. Теперь, уверены организаторы, спортивные состязания станут еще зрелищнее, ведь попасть в Беларусь легче не только спортсменам, но и болельщикам.

Макс Вильгельм Фридрих Гойтер, член исполкома Международной федерации фехтования: "Когда я впервые услышал, что мне не нужна виза для въезда в страну на пять дней, я уже собирался ехать в Мюнхен в посольство. Я просто ждал приглашения. Безвизовый режим стал приятным сюрпризом. Это говорит о многом. Политики делают огромный шаг, огромную помощь оказывают развитию спорта тем, что отменяют эти визовые барьеры".

Героиня воскресных эфиров и газет китаянка Ли Йен (одна из первых безвизовых туристов) провела в Минске всего три дня - рабочий график не позволил отдохнуть дольше. Девушка смеется, даже цветы, которые ей подарили по прилете, не успели завянуть. Значит, от души встречали. Девушка работает авиадиспетчером в Абу-Даби, вынуждена вернуться на работу. А уезжать так рано совсем не хочется.

Ли Йен, туристка, Китай: "Безвизовый режим дал мне возможность отлично провести время в Беларуси. В первый же вечер я отправилась смотреть ваш балет. Это было восхитительно. На следующий день я взяла автобусный тур по городу, много гуляла. Минск безумно красивый, есть что посмотреть. А еще я обожаю ваши драники. У меня есть рецепт, обязательно попробую их приготовить сама. Обязательно к вам скоро вернусь, а пока везу домой очень много ваших сладостей".

Пассажиры без виз прилетают к нам едва ли не каждым рейсом. Всего менее чем за 4 дня нашу страну посетили уже 516 человек - это информация на 17 часов вечера.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: "Пограничный контроль осуществляется в обычном режиме. Процедура занимает буквально несколько минут. Проблемных вопросов, в том числе с иностранными гражданами этой категории, не возникало. Примечательно, что в лидеры посетителей в безвизовом порядке пробились граждане Польши и Литовской Республики".

Среди гостей граждане почти из 40-ка стран. В числе активных посетителей - немцы, поляки, итальянцы, литовцы и англичане. В лидерах уже который день держится Германия: 91 человек приехал к нам без визы из этой страны. В списке отметились и гости из Мальты, Ирландии, Индии и Греции. К середине недели активизировалась деловая часть иностранцев.

Литовец Алекс Дроздовскис прилетел в Минск по работе. Отсутствие виз позволяет прилететь в Беларусь буквально на один день, провести ряд деловых встреч и вернуться назад.

Благодаря нововведению поток туристов может увеличиться на 15-20 %. Рассчитывают, что иностранцы увидят не только столицу. Безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси в воскресенье. Исходя из эффекта от уже введенного 5-дневного периода, востребованности такого шага среди иностранцев, будет приниматься решение об увеличение сроков. Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня стал гостем Белтелерадиокомпании, где провел онлайн-конференцию.

Дмитрий Мирончик не исключил: ряд стран после снятия границ может эти границы открыть и для белорусов. А стоимость шенгенских виз для нас может стать меньше. Беларусь ведет переговоры.