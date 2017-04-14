Байкеры столицы и Минской области готовятся к открытию мотосезона

17 Апреля 2017 15:31

На одном из горнолыжных комплексов прошла своеобразная репетиция: рок-концерт, показательные выступления опытных байкеров, а также их учеников. Дети показывали разные элементы не только на мотоциклах, но и квадроциклах, преодолевали разные преграды, барьеры, а также рассказали, кого можно считать настоящим байкером.

Если погода будет благоприятствовать, официальное открытие мотосезона в столице пройдет в следующие выходные.