Общество
17 Апреля 2017 15:31
Байкеры столицы и Минской области готовятся к открытию мотосезона
На одном из горнолыжных комплексов прошла своеобразная репетиция: рок-концерт, показательные выступления опытных байкеров, а также их учеников. Дети показывали разные элементы не только на мотоциклах, но и квадроциклах, преодолевали разные преграды, барьеры, а также рассказали, кого можно считать настоящим байкером.
Если погода будет благоприятствовать, официальное открытие мотосезона в столице пройдет в следующие выходные.
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