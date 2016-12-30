31 Декабря 2016 12:12

Символом 2017 года станет Петух. Чего ждать от гордой и эксцентричной птицы? По мнению астрологов, наступает интересный, но и непростой год, поскольку петух - боец. И только смелые и инициативные получат от него в 2017 свои бонусы.

Ирина Махнач, астролог: "И это год вот той битвы, битвы со своим невежеством, со своим незнанием, потому что в этом году будет побеждать сильный, любознательный, не любопытный, а любознательный, тот, кто тянется к знаниям. И вот тогда у вас очень многое может получиться, потому что это год великих проектов, если они у вас есть, это год преобразований, реформ. Это год творческих начинаний. Этот год великолепен для любых учебных процессов, для любых информационных процессов, кстати, для СМИ великолепное время".

Астрологи называют 2017 годом пробуждения. Ведь именно петух своим звонким голосом оповещает о приходе солнца. И эта птица-борец. Поэтому за свое счастье в новом году придется активно бороться. А вера в себя и свои силы обязательно приведет к победе.

Более подробно о том, чего ждать в год Петуха, о других астрологических темах читайте и смотрите в материалах онлайн-конференции.

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