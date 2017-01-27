"Алеся" строит третью линию Минского метрополитена

27 Января 2017 21:34

Активно внедряются новейшие разработки при возведении объектов стратегического назначения, таких, например, как метро. Так, третью линию Минского метрополитена строит тоннелепроходческий комплекс с миловидным названием "Алеся". Сейчас щит копает землю в буквальном смысле посередине двух площадей - Францишка Богушевича и Юбилейной. Последняя станет самой глубокой станцией. Пока наши строители идут согласно плану, американский бизнесмен Илон Маск закручивает гиперпетлю. Согласно этому проекту, через Минск пройдет мировое метро. Что же происходит на 25-метровой глубине? Знает Наталья Тарасюк.

"Алеся" работает круглосуточно на перегоне между будущими станциями метро "Площадь Францишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Тоннелепроходческий комплекс родом из Франции, но по традиции имя ему дали привычное для Беларуси. Длина механизированного щита - около 100 метров. Весит вся эта конструкция - более 500 тонн.

Щит не только копает, но и укладывает кольца. Позади 937 штук. Монтаж таких блоков занимает 15-20 минут

Денис Дереза, замначальника участка № 6 тоннельного отряда № 1 УП "Минскметрострой": "Вот эти кольца - это высокопрочная отделка, которую мы сами производим на своем же заводе ЖБИ. Тампонажный раствор тоже независимо от того, что нам импортные предлагали, мы все это сделали, разработали также своими силами на нашем заводе ЖБИ".

"Юбилейная" станет самой глубокой станцией. Из-за рельефа строителям придется уйти на глубину порядка 30 метров. В плане геологии третья линия метро не самая простая. Грунт неоднородный: то песок, то валуны.

"Алеся" только звучит романтично и ласково, а на самом деле это суровое и выносливое оборудование. Щит копает землю следующим образом: ротор вращается, туда же подается пенный реагент, который разжижает породу, делает ее более пластичной, чтобы вращение ротора не останавливалось. Грунт по транспортерной ленте попадает в вагонетки. А вот скорость проходки составляет 10 метров в сутки.

Чтобы найти "Алесю" под землей, нашей съемочной группе пришлось идти более километра пешком. Вверху тоннеля - большая труба для нагнетания воздуха, светодиодное освещение. Все это в конце стройки уберут. А вот на станцию "Ковальская слобода" мы зашли через аварийный вход. Тупики, венткамера уже готовы. В вестибюле идет отделка. Можно постоять и на платформе.

Владимир Кузнецов строит метро с 1982 года. В рабочем портфолио – "Площадь Победы", "Уручье", "Малиновка", "Спортивная" и "Грушевка". Рассказывает, что "Ковальскую слободу" не строили механизированным щитом, но именно здесь развернется "Алеся" и снова уйдет на глубину. "Ковальская слобода" будет тупиковой. В будущем от нее пойдет тоннель к "Аэродромной".

Интересно, что проложить свою ветку метро через Минск и даже сделать белорусскую столицу международной пересадочной станцией намерен американский миллиардер и изобретатель Илон Маск. Вместо вагонов под землей возить пассажиров будут капсулы со скоростью до 1200 км/ч. Метростроевцы о таких амбициозных планах пока не слышали. Пока же этот проект остается на бумаге. Реальная столичная подземка только в 2016 перевезла 291 миллион пассажиров. Это более 40 % от всех городских перевозок. Если же говорить о самой многолюдной станции, то в лидерах "Площадь Ленина" - 61 тысяча пассажиров в сутки. А вот самые спокойные - "Купаловская" и "Первомайская": менее 9 тысяч человек.