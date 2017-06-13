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"Актуальное интервью" c Министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко
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14 Июня 2017 07:12

"Актуальное интервью" c Министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко

Белорусы построят фармацевтический завод в Ираке. Для нашей страны это первый подобный проект под ключ. Об этом в канун Дня медработника в интервью Агентству теленовостей рассказал Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. Среди тем "Актуального интервью" - развитие отечественной фармакологии, экспортный потенциал белорусских лекарств, а также внедрение новейших информационных технологий в разные отрасли медицины. Подробности сегодня вечером сразу после "Панорамы".

  

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