24 Мая 2017 07:05

Узнать о проблемных вопросах и решить их. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Это позволяет не только находить решения проблем, но и проводить мониторинг ситуации на местах. Так, сегодня и завтра приемы проведут в Минске - в администрациях Фрунзенского и Заводского районов. Кроме этого встречи пройдут в Гродненской, Витебской и Брестской областях. В июне выездные приемы продолжатся.